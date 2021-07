Una joven madre instó ayer a las mujeres con hijos en período de lactancia acudir a vacunarse en el local del UNACE, pese a que sean menores de 35 años. Por ello, hoy numerosas mujeres acudieron al lugar pero se toparon con otra situación, la negativa de los vacunadores.

En entrevista con los medios de prensa, las afectadas denunciaron que en dicho vacunatorio ayer se estaba inmunizando a madres lactantes sin tener en cuenta la franja etaria, pero que hoy ya no lo quieren hacer.

Ante la negativa a ser inmunizadas, las madres lactantes decidieron cerrar la avenida Mcal. López, frente a la sede de la UNACE. La medida de presión duró por una hora y media aproximadamente.

“Acá nos dicen que nosotras no respetamos las reglas, pero por algo ayer nosotras no vinimos y respetamos, pero grande fue la sorpresa al enterarnos de la vacunación VIP que se hizo acá ayer a las madres lactantes menores de 35 años. No somos gente que no respeta la ley, es pedir igualdad nada más. El punto acá es por qué ayer sí y hoy no”, dijo una de las manifestantes.

Uno de los encargados del vacunatorio indicó a las manifestantes de que el martes será liberado para lactantes, a fin de que las madres puedan despejar la avenida. Si bien las mismas salieron de la avenida, ingresaron nuevamente al local del UNACE para aguardar ser inmunizadas. "No nos vamos a ir hasta que nos confirmen oficialmente desde el Ministerio de Salud cuándo nos tocará", dijo una de las mujeres en charla con el canal GEN.