A partir del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del estado paraguayo, en la demanda entablada por los prófugos Arrom y Martí, ya era de esperarse que el Brasil les retire el estatus de refugiados a ambos, según el abogado Rubén Lisboa.

Señaló que los jueces que integran dicho organismo internacional actuaron de manera parcialista y cometieron errores desde el principio, preopinando sobre los hechos.

“Arrom y Martí, si llegan a venir, vienen con un fusilamiento jurídico porque ya saben de antemano que están condenados, a mí no me cabe ninguna duda”, expresó Lisboa en entrevista con la 730 AM.

Señaló que el Estado paraguayo los trata de culpables antes de procesarlos, por lo que el resultado que se dará es bastante previsible y claro.

Se mantuvo en su postura de que tanto Arrom como Martí fueron secuestrados y torturados, debido a una persecución política por pertenecer al partido Patri Libre.

Lisboa es abogado de Arrom y Martí aquí en Paraguay, pero en el Brasil ambos cuentan con otros defensores, quienes son los que intentarán obtener una respuesta favorable con la apelación a la revocación del refugio.

En caso de que se confirme que serán extraditados, recién una vez que lleguen aquí comenzarán las labores de Lisboa, quien aclaró que no está habilitado a ejercer la profesión en el vecino país.