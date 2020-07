En entrevista con ABC Cardinal, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que esta tarde logró conversar con los reos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú que habían organizado una manifestación.

La misma logró contactar con los reclusos a través de una videollamada que fue realizada desde el teléfono celular del director de la cárcel, refirió.

Según confirmó, se pudo llegar a un acuerdo para frenar la protesta y controlar la situación dentro del recinto penitenciario, de manera a evitar que pase a mayores.

“Me comprometí a preguntarle a (el Ministerio de) Salud si se pueden reabrir o no el tema de las visitas. Ellos (los reos) hablan de que lo que pasó en Ciudad del Este donde no tenían visitas e igual entró el virus, le acusan a los agentes de haber metido el virus. Dicen haber cumplido el protocolo porque no tienen ningún positivo”, afirmó Pérez.

Los reclusos expresaron su malestar por el hecho de que “la gente les trata como animales”, de acuerdo a lo señalado por la ministra. “Ellos escuchan de que algunos inclusive dicen que lo mejor es que les agarre y les mate a todos de una vez….cosas así”, acotó.

Hizo énfasis en que el hecho de rehabilitar el régimen de visitas en Tacumbú implicaría un riesgo importante ante la posibilidad de que se produzca un contagio de COVID-19. Por ello, analizarán con detenimiento este pedido con autoridades del Ministerio de Salud.

Igualmente, advirtió que si es que llegara a dar un brote dentro de esta cárcel la situación podría ser complicada y muy difícil de manejar.