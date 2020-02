La doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, manifestó a la radio 650 AM que sorprende la extensa lista de beneficios que perciben las demás entidades del Estado, como el caso de la ANDE por ejemplo.

“Nosotros no tenemos beneficios que ellos tienen, nuestras condiciones laborales son paupérrimos. Muchos médicos ni tienen los beneficios por el trabajo nocturno o insalubridad. Nuestra ley de jubilación no se reglamenta y entonces no sirve. Ni el salario fijado es el que tiene que ser por nuestra condición profesional”, remarcó.

La médica señaló que hace tiempo participan de mesas de diálogo, pero que hasta la fecha todas fueron en vano.

“Eso de pago por presentismo, por ejemplo, no sé qué significa, no sé de dónde sale. Ayuda vacacional y subsidio por alimentos son realmente pagos que uno no entiende”, cuestionó.

A su parecer, se debería fijar un salario justo para los trabajadores, sin dar subsidio alguno. “Los subsidios son como una compensación ante un salario injusto. Nosotros tenemos otra visión a la que tienen los estatales”, puntualizó.

TAMBIEN LOS POLICÍAS PIDEN BENEFICIOS

Nadia Ferreira, integrante de la Asociación de Familiares de Efectivos Policiales (Afepol), adelantó en entrevista con la misma emisora que propondrán un anteproyecto de ley para redireccionar las bonificaciones hacia los agentes uniformados, tras tener conocimiento del sinfín de beneficios que estaba percibiendo los funcionarios de las demás instituciones estatales.

“Estamos bastante indignados por todo lo que nos enteramos esta semana sobre los beneficios de funcionarios de ANDE, Petropar, Banco Central y otras instituciones. Nos parece muy abusivo todo esto. Queremos decirle al Gobierno y a los legisladores que los hombres y mujeres policías también son merecedores de cobrar este tipo de beneficios”, lanzó.

Ferreira comentó además que para conseguir sus propósitos, pedirán un encuentro con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, para que pueda encaminar la propuesta a ser presentada al Congreso de la Nación.

Tan solo en la ANDE, cuyos sindicalistas son los que lideran las medidas de fuerza ante la intención del Gobierno de regular sus extras, los beneficios que perciben son los siguientes: pago de peligrosidad por riesgo eléctrico, el subsidio por accidente, por enfermedad terminal o por fallecimiento, subsidio vacacional del 30 % de dos salarios mínimos, bonificación familiar, “gratificación por logro empresarial” (doble aguinaldo), ayuda alimentaria, “gourmet card”, pago adicional a aquellos que estén disponibles las 24 horas en caso de necesidad, otro pago adicional por la diferencia de costo de vida, un premio por lectura de medidores y distribución de facturas, y también los trabajadores solo pagan el 50% de la energía eléctrica que consumen en sus viviendas.