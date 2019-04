Ocho personas en motos rodearon a un joven y le exigieron su biciclo. La víctima cedió pero los ladrones no lograban poner el motor en marcha. El dueño les sacó el revólver a los malvivientes y luego fue linchado. Al final no pudieron llevar nada y huyeron al confundir una ambulancia con un una patrullera. Sucedió cerca del Multiplaza.

El hecho ocurrió sobre la Avda. Eusebio Ayala y Bartolomé de la Casas, por donde Lucas Pacheco circulaba en una motocicleta Kenton GTR, cuando de pronto fue rodeado por siete a ocho sujetos que iban en sus respectivos biciclos.

“Estaban en manada y uno de ellos tenía un arma, con eso me pide que le ceda mi moto y no pensé dos veces para darle, como pensaron que ya consiguieron su objetivo, los demás se bajan de la moto y se suben a la mía, intentaron arrancar pero no le daba”, relató el joven en charla con la 970 AM.

Contó que en ese momento decidió sacarle el arma a uno de los ladrones y hasta gatilló, pero no había ninguna bala, tras lo cual los malvivientes fueron al ataque y comenzaron a darle golpes de puños, patadas, etc.

Posteriormente los criminales vieron las luces de una ambulancia y las confundieron con una patrullera por lo que en manada comenzaron a huir, pero uno de ellos quedó solo intentando consumar el robo de la moto que ya había arrancado, hasta que el propietario jaló del portabulto y logró echar su moto al piso. Allí volvió a recibir una patada y el último ladrón tuvo que abandonar su propio biciclo para no ser atrapado por la Policía que esta vez sí había llegado.

El joven formuló la denuncia ante la Comisaría 7ª Metropolitana y contó que mediante que tenía puesto el caso no sintió los golpes en la cabeza.