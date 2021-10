Un nuevo caso de feminicidio se registró en la localidad de Presidente Franco, teniendo como víctima a una joven de 20 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa. La pareja de la mujer decidió quitarse la vida tras cometer el crimen, no sin antes abandonar en la calle a sus hijos.

En la mañana de hoy se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector boscoso del Parque Independencia de la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. Se trata de una joven de 20 años que fue asesinada de una estocada a la altura del pecho.

Según confirmó la doctora Rossana García, médica forense a cargo de la intervención, la causa de muerte es una hemorragia aguda por herida de arma blanca, lo cual confirma que falleció desangrada en el mismo lugar.

El presunto autor del feminicidio es su pareja sentimental, un hombre de 32 años, quien fue hallado muerto a unos 40 metros del punto donde se encontraba el cadáver de la mujer. El mismo decidió colgarse de un árbol del parque.

Los hijos de la pareja, una niña de 4 años y un niño de poco más de un año, fueron encontrados deambulando anoche a unos 100 metros del lugar, aparentemente después de que se hubiera perpetrado el crimen.

El Subcomisario Francisco López manifestó a ABC TV que el primer reporte fue recibido en la noche de ayer sobre un caso de abandono de menores. En ese momento fueron al lugar y encontraron a los dos menores en la vía pública sin nadie a su cuidado, por lo que fueron trasladados hasta la comisaría.

En ese momento los agentes policiales no tenían conocimiento del asesinato de la madre ya que los niños no les habían dicho nada sobre lo que pasó, por ello no se hizo la verificación de la zona boscosa sino hasta esta mañana cuando volvieron al punto en cuestión, topándose con el cadáver de la madre y horas después con el de su pareja.