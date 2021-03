En entrevista con el canal Gen y radio Universo, Monseñor Amancio Benítez, de Benjamín Aceval, dio a conocer mayores detalles del encuentro de los cinco obispos con el presidente Mario Abdo Benítez. En ese sentido el mandamás primero explicó cómo se gastó el préstamo de los 1600 millones de dólares para la pandemia. “Nos dijo que todo está en la página web del Gobierno, pero nosotros le mencionamos que la población no tiene acceso a eso”, agregó.

Otro punto que fue abordado en la ocasión fue la gestión de las vacunas anti Covid-19. “Reconoció que se confió demasiado en Covax, no se movieron a tiempo porque pensaron que con eso se iba a garantizar y era el medio más eficaz pero falló ese sistema. Asumió que no actuaron a tiempo porque pensaron que con sistema Covax se iba a garantizar”, reveló.

#Tempranísimo



Monseñor Amancio Benítez, secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), sobre su reunión con el Presidente, @MaritoAbdo: "Nosotros le sugerimos que todo eso que nos dijo a nosotros, pueda transmitirle también a la gente"



@Universo970py pic.twitter.com/xb4VZy1HbJ — GEN (@SomosGEN) March 25, 2021

“Le reclamamos que hable con la gente y escuche mediante una mesa de diálogo para encontrar soluciones a los distintos reclamos. Él dijo que va a reflexionar y que piensa que con el silencio está actuando mejor, quiere salir a hablar con algo más concreto, cuando tengamos un lote de vacunas más consistente”, comentó además el referente religioso.

Sobre cómo vio al mandatario durante el encuentro, dijo que este se mostró preocupado pero esperanzado en sobrellevar la situación que atraviesa el país. “No vive en una burbuja, habló más de una hora sin papales, sabe de la problemática y expuso muy serenamente”, sostuvo. “Es como el papá que siente la necesidad pero no puede responder”, agregó.

Por último Benítez aseguró que el mandamás no hizo ningún pedido en particular a la Iglesia Católica. “Hizo una especie de catarsis, pero no hizo ningún pedido, no planteó nada en concreto que nosotros podamos hacer”, puntualizó.