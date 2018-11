Hoy La Nación publicó que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) triangularon la contratación de Nieve Soledad Melgarejo, una de las hurreras más visibles de este gobierno que activa fuerte en las redes sociales, a través de una contratista de asesores para grandes obras.

Lo llamativo del caso es que la misma es técnica en radiología y renunció a su puesto en el Ministerio de Salud Pública a fines de octubre pasado (figuraba en un hospital de Caazapá). Ingresó en el MOPC gra­cias a la contratista IDOM Ingeniería y Consultoría SA, firma contratada por el ministerio para “Servicio de Asistencia y Apoyo para la Ejecución de Obras”, según figura en Contrataciones Públicas. De esta forma, “Solcito” dejó de hacer rayos X y pasó a ser asesora vip de ejecución de grandes cons­trucciones viales.

Al respecto, “Solcito” publicó en su cuenta de Twitter que “por culpa de ustedes no para de sonar mi teléfono! Me volví famosa gracias a ustedes tapa de diario luego!! Y de paso mi amiga @MarlyFigueredo_ también ligó de japa… no me dejan trabajar (sic)”.

La mujer alegó que la publicación en su contra se da con el simple fin de conseguir mayor ráting (lectores) y aseguró que no tiene nada que esconder.

Respecto al trabajo que realizará muy de cerca del Gobierno actual, Melgarejo dijo que “el objetivo es que haga una radiografía de todo el país en el estado en que se encuentran los caminos y todos los negociados del grupo Cartes #bai (sic)”.

El senador oficialista Rodolfo Friedmann de vuelta atacó al expresidente Horacio Cartes por la publicación de la “hurrera contratada”. “Siguen los ataque a las mujeres, que te paso @Horacio_Cartes demasiado bajo estas cayendo. Mi solidaridad con @Solmelga gran luchadora y servidora de la gente (sic)”, tuiteó.