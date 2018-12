La senadora de la ANR instó a leer y a conocer el Pacto Migratorio antes de lanzar críticas, pues existen muchas aseveraciones que son fruto del total desconocimiento, principalmente en las redes sociales.

“Me parece a mí que es un pacto necesario en el marco de una humanidad que tiene que recuperar nociones esenciales de humanismo”, expresó Ovelar en charla con los medios.

Recordó que miles de paraguayos recorren el mundo y migran a otras tierras con el deseo de ser bien recibidos, por lo que sería injusto que el trato fuera malo en cualquier país.

Para Ovelar, el pacto permitirá promover la solidaridad en el mundo, algo que considera muy importante en tiempos de globalización, donde las fronteras van adquiriendo mayor sentido de integración y acercamiento en lugar de división.

Los representantes de más de 150 países se reunieron este lunes en la ciudad marroquí de Marrakech para respaldar el Pacto Mundial para la Migración de la ONU, al cual también se suma Paraguay, sin embargo, el documento no es vinculante y por lo tanto no quebrantará el or