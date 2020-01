“Estamos en guerra contra el crimen organizado. Desde que asumí la conducción nacional hemos tenido récords de incautación de cocaína y del golpe al narcotráfico, como nunca antes en la historia del Paraguay”, indicó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En ese sentido recordó a los 205 criminales brasileños expulsados del país y las estancias de narcotraficantes que pasaron a ser patrimonio del Paraguay, a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Además de las grandes incautaciones de drogas.

El mandatario alegó que los 75 reos del Primer Comando Capital (PCC) que se fugaron de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero no estaban cómodos en nuestro país, por lo que decidieron escaparse. “Claro que no se sienten cómodos”, dijo. “Este hecho que ocurrió ayer son batallas que perdemos, y claro que sí, hay que asumir, perdimos. A quién le gusta que 75 integrantes del PCC se fuguen, a nadie”, agregó.

#FugaPCC

"El crimen organizado ha permeado todas nuestras instituciones, no da gusto decir pero es la verdad (...) Pero no vamos a rendirnos ni amilanarnos ante estos eventuales fracasos y dolores" - presidente de la República, @MaritoAbdo, vía @aalevera #1000am pic.twitter.com/UExRLIlXaC — Radio 1000 AM (@1000_am) January 20, 2020

El mandatario indicó que el sistema penitenciario está totalmente saturado, pero que seguirá trabajando para dejar un buen legado. “Estamos en una guerra, hay batallas que vamos a perder y batallas que vamos a ganar, pero no vamos a rendirnos ante los eventuales fracasos”, puntualizó.

En otro momento cuestionó que los medios no difundan en tapa la captura de Derlis Gustavo Sanabria Espínola, alias Sapara, quien es mano derecha del narco Tomás Rojas, alias Toma`i. “Eso no sale en tapas de diarios, pero eso no importa, no nos van a doblegar”, resaltó ante los cuestionamientos por la escandalosa e histórica fuga de los reos.

Por último dijo que hay políticos, policías, periodistas e integrantes del sistema penitenciario al servicio del crimen organizado.