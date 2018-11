El diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna insistió en que la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este se mantiene firme y que es la Junta Municipal la que debe aprobar la renuncia de la intendenta, y no el TSJE por encima de del órgano comunal.

El legislador de Colorado Añetete, Juan Carlos “Nano” Galaverna, dijo que existen muchísimas dudas sobre la administración de Sandra MCLeod, por lo que corresponde que se apruebe la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Debe reunirse el pleno de la Junta Municipal y analizar la renuncia presentada por la intendenta, tiene la potestad de aceptar o rechazar dicha renuncia, me extraña la postura asumida por la Justicia Electoral, creo que no corresponde”, dijo Galaverna en entrevista con la 650 AM.

Insistió en que la Junta todavía no se ha reunido y que la Cámara de Diputados se mantiene firme en la idea de intervenir la comuna esteña.

Consultado acerca de un supuesto trato con Honor Colorado, Galaverna dijo que no está enterado de ningún acuerdo y consideró difícil que eso ocurra.

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien dejó en claro que a partir de la renuncia de McLeod ya no tiene sentido la intervención- que según él apunta a sacar del cargo a la intendenta-, Galaverna aclaró que probablemente el jefe de Estado se refirió a esta situación, siempre y cuando la Junta acepte dicha dimisión.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral aprobó la renuncia de McLeod y hasta convocó a nuevas elecciones para el próximo 3 de marzo, para renovar la autoridad.