“Sin protección no vamos a atender a ningún paciente”, advierten médicos de IPS

El primer lugar al que acuden los pacientes con síntomas respiratorios son las guardias de las clínicas periféricas del IPS y en estas unidades el personal de salud no cuenta con los equipos de bioprotección para atender a potenciales casos de coronavirus. Profesionales médicos advierten con no atender a los pacientes mientras no sean incluidos en la provisión de equipos de seguridad.