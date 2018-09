Celia Martínez, abogada de Reinaldo Cabañas, alias "Cucho”, manifestó a la radio 650 AM que es muy llamativo el procedimiento que se realiza en contra de su defendido.

Refirió que en la vivienda de Cucho no se encontraron drogas y agregó, en charla con la R800 AM, que los 50.000 dólares incautados de su vivienda “no es mucha plata para una persona que se desempeña como empresario”.

La letrada sostuvo que Cabañas es abogado, propietario de una playa de vehículos, casa de cambios y varios moteles. Negó que esté involucrado en actos ilícitos, tal como sospecha la Fiscalía y la Senad.

“Habrá sorpresas, nosotros no tenemos la autorización de hablar. Mi cliente tiene forma de cómo demostrar muchas cosas. Habrá sorpresas que va salpicar a muchas personas importantes, influyentes; también ellos tendrán que decir por qué y cómo. Si vamos a limpiar la casa, como es el slogan de las autoridades, quiere decir que estamos mal por casa mismo”, dijo.

No quiso profundizar respecto al tema. “Si llega el momento, se utilizará esa… y tiene como demostrar vinculaciones, no al narcotráfico de lo que se le sindica. Él tuvo una activa participación con representantes (políticos) y no hablo solo del diputado Ulises Quintana, va mucho más allá de él. Solo eso puedo decir”, resaltó.

Martínez dijo que “podría ir por ese camino”, cuando fue consultada sobre si le habrían utilizado a su cliente y luego dejado de lado. “Fue para neutralizar y no dejar evidencias”, resaltó.

La abogada pidió seguridad para su cliente porque "no está tratando con gente de su misma categoría", según alegó.