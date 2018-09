En entrevista con radio Ñanduti, el legislador del bloque abdista señaló que es deportista y que en ese ámbito conoció a Cabaña, quien se puso a disposición para ayudarlo en la campaña política. “Nos daba pelotas, redes, todo lo relativo al deporte. Algunas veces nos prestaba el vehículo para los actos políticos, como muchos otros empresarios y como es normal en las campañas. Ahora se lo vincula con la red y eso me golpea especialmente a mí, por mi buena fe”, dijo.

Sostuvo que su campaña fue muy austera y que incluso sus adversarios la tildaban de “mboriahu”. “Si tenía apoyo del narcotráfico, iba a ser de otro nivel. Jamás tuve padrino y todo lo hice a pulmón. No tengo nada que ocultar y deseo que se esclarezca en la brevedad. Me golpea con suma importancia. Soy una persona humilde”, afirmó.

El legislador indicó que ante todo este escándalo generado, a tempranas horas del lunes se pondrá a disposición de la justicia y prometió no escudarse en sus fueros. “Yo mismo voy a pedir mi desafuero, para demostrar que no tengo ningún vínculo con esta causa. Mañana a primera hora solicitaré que me investiguen. A primera hora me presentaré en el Ministerio Público para ponerme a disposición”, adelantó.

“Soy una persona honesta y trabajadora. Me duele lo que me está ocurriendo, pero son cosas que tenemos que afrontar, la vida está hecha de desafíos e incluso cosas injustas”, puntualizó.

En otro momento fue consultado sobre la foto de Cucho con Marito Abdo. Al respecto dijo que desconocía el trasfondo de la instantánea. “Llevamos a varias comitivas de diferentes barrios junto al presidente, porque hacía PC en su domicilio, varias comitivas fueron a llevar su saludo al candidato a presidente”, contó.