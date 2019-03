El escultor Diego Céspedes fue el encargado de realizar el monumento colocado en el Paseo Caballero de Barrio Obrero, Asunción. El mismo, en conversación con la 650 AM, manifestó que es un artista independiente y autodidacta que hace 15 años se dedica al rubro.

“Vi muchas cosas, me sorprendió todo esto. Hay mucha gente malintencionada, mucha malicia y búsqueda de pelea. No estaba preparado y me desanimó”, refirió respecto a las críticas recibidas por parte de la ciudadanía.

Se trata de una escultura de acero con la forma de un brazo empuñando un mazo (que se diferencia del martillo, y que unido a la hoz es el símbolo comunista), la cual fue colocada en la intersección de las calles Caballero y Cerro Leon (9na Proyectada), específicamente en la esquina donde se encuentra la rotonda.

Céspedes comentó que la empresa encargada de los trabajos de renovación del Paseo Caballero le encomendó la realización de la obra. “Me pidieron una mano desde el puño con un martillo y me dijeron que era un homenaje para el trabajador. Les sugerí hacer desde el antebrazo y agregar las palomas, para dar mayor contenido, como la libertad, esperanza”, indicó.

El escultor, quien dijo no pertenecer a ningún partido político, aseguró que “no ve el mensaje comunista” en su obra, sino que un homenaje al trabajador. “No veo nada ofensivo en esto, si la gente supiera lo que trabajé por esto. Terminé esto en 22 días, siendo que tenía el compromiso en un mes, pero me apuraron para culminar antes”.

Diego Céspedes desmintió que haya cobrado 63 millones de guaraníes por la obra.