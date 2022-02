​Un sala de clase del referido centro educativo fue consumido por las llamas, que según una nota hallada en el lugar, fue propiciada por los propios estudiantes que no pasaron de curso.

Dicho escrito confirma esta presunción, ya que menciona lo siguiente: “Esto es para la directora de la escuela y colegio. Todos los aluchos (alumnos) que no pasaron de grado y materias, todos deven pasar para que no haya problema y no deven rendir otra bes, deven pasar de grado así nomas”, expresa textualmente la nota.

Otra nota circuló en un estado de WhatsApp dice que esto es una advertencia o caso contrario seguirán con este tipo de actos.

“Seguiremos creando prodlemas asta detruir tood (problemas hasta destruir todo). Tenemos muchos kp y etudiante conozidos de ay ke mos ajudaran (estudiantes conocidos de ahí que nos ayudarán). Pazenlos de curzo porke zino endran ma prodlema asi nomas (pasénlos de curso porque o sino tendrán más problemas así nomas)”, manifiesta el escrito con bastantes errores ortográficos al igual que el primero.

Este hecho ocurrió a menos de una semana del inicio de un nuevo año lectivo, lo que significa un perjuicio importante para la institución.