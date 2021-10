De acuerdo al informe del corresponsal de NPY en Paraguarí, la mujer indignada hizo su denuncia en uno de los locales de votación de la zona.

"Me prometieron que me iban a dar G. 150.000 y me dieron solo G. 100.000, no voy a votar todavía, voy a esperar la tarde para votar", fue lo manifestado por la mujer.

Cabe recordar que la Fiscalía indicó este domingo que la venta de cédula es considerado como un delito y tiene una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Para denunciar hechos de este tipo se habilitó el número 021-444 -763.

Por otra parte, un grupo de colorados denunció que hallaron clavos Miguelito en las cercanías de un local de votación. Al respecto, el fiscal Hilario Colmán inició la investigación correspondiente.