Zacarías mencionó en conferencia de prensa que la fotografía publicada por el diario ABC Color, medio que asegura que se retiraron documentos de un edificio del legislador, en realidad muestra el vehículo del vecino, el cual “nada tienen que ver con él”, por lo que pidió a la prensa ir a hacer la correspondiente consulta.

Citó que en el allanamiento que hicieron en la Avda. Perú, la comitiva fue a un local donde aproximadamente hace tres años ya no ocupan. “Lamento que la Fiscalía haga estos procedimientos sin tener muchos datos y sin conocimiento. Yo no sabía que los allanamientos se iban a hacer, supuestamente son secretos y no sé qué documentos se pueden llevar en camiones”, indicó.

Así también desmintió al fiscal Leonardi Guerrero, quien afirmó que existían como 16 empresas vinculadas a Zacarías. Al respecto el político esteño indicó que solo posee empresas que tienen capital propio, no reciben capital externo y no han hecho negocio con el Estado paraguayo.

“Pido al señor fiscal que corrobore su información, que no malinforme a la ciudadanía. Es irresponsable decir que hay tal o cual cosa. La investigación lleva su tiempo. Mienten, totalmente irresponsablemente la informaciones que se dan. Mis empresas no tienen ningún vinculo con el estado, con la gobernación ni con la municipalidad. Tampoco existe ninguna red de empresas ligadas a mi persona”, dijo.

“Yo lo que quiero decir es que no me gusta y lamento mucho la desinformación, por eso estoy contento con los allanamientos porque no encontraron nada. Mis actividades son lícitas. No soy un multimillonario, pero gracias a Dios vivo bien”, comentó. “Vamos a estar demostrando que con extorsión, con chantaje, presionando a funcionarios no se consigue nada. Así no se construye el país”, añadió.

Criticó que en Ciudad del Este existen abogados que accionan con el único fin de extorsionar. “Yo estoy contratando los abogados pertinentes para que asuman nuestra defensa y vamos accionar contra quien sea, voy a defender mi nombre, el nombre de hijo, el nombre de familia”, puntualizó Zacarías.