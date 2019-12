El intendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), aseguró que orquestaron un "show mediático" para lograr su detención y así poder removerlo del cargo. Igualmente, volvió a desmentir las acusaciones de daño patrimonial y sostuvo que no piensa renunciar, pese a la presión en su contra.

En la tarde de este viernes, el intendente de Lambaré brindó una conferencia de prensa luego que el juez Camilo Torres haya dispuesto su libertad ambulatoria.

En la ocasión, Armando Gómez aseguró que ni él ni su abogado José Valenzuela recibieron la notificación para asistir a una audiencia indagatoria, desmintiendo así lo señalado por la fiscal Laura Romero. “Era para un show mediático, ella quería que yo pase la noche en la comisaría, que salga esposado y que esté ahí ante las cámaras”.

Acusó a los concejales lambareños de estar confabulados en esta cuestión y sostuvo que inclusive ya tenían definido quién sería su reemplazante y qué personas ocuparían las distintas direcciones de la municipalidad. El plan de sus detractores era que se ausente por 20 días y que así puedan elegir un intendente interino, según comentó.

El jefe comunal reiteró que el pago de salarios no se pudo concretar debido a que la municipalidad no logró acceder a un préstamo millonario que había solicitado, esto supuestamente debido al pedido de intervención.

Según Gómez, tras fracasar en los intentos de hacerlo renunciar, impulsaron una “intervención exprés”, allanar la municipalidad e imputarlo “lo único que les queda hacer es atentar contra mi vida”.

En un momento dado, dio a entender que desde la producción del canal NPY facilitaron su ubicación a la Policía Nacional para que logren detenerlo, esto considerando que horas antes les había indicado dónde estaría para pautar una entrevista. “A muchos nos llamó la atención”, acotó.

Asimismo, señaló que el atraso con el pago de salarios a los funcionarios no es exclusivo de dicho municipio, ya que supuestamente otros de sus colegas intendentes le confirmaron que atraviesan por la misma situación, con la diferencia de que en Lambaré “explotó la situación” por una cuestión política “que se vino como un aluvión”.

Gómez manifestó que están haciendo todas las gestiones necesarias para tratar de que todos los trabajadores municipales puedan cobrar sus respectivos aguinaldos este mes de diciembre. “Necesitamos que los huelguistas y sindicalistas que reclaman el salario nos ayuden a recaudar”, apuntó.

“No hubo lesión de confianza porque no hubo daño patrimonial, yo no utilicé ningún dinero. No existe eso, por eso digo que es un mamarracho lo que hizo esta fiscal”, expresó.

El intendente de Lambaré confirmó que no piensa renunciar al cargo, pese a todo lo sucedido en las últimas horas, y anunció acciones judiciales. “Bajemos a la cancha como corresponde y trabajemos. Peleemos en la cancha, no utilizando estas artimañas”, finalizó.