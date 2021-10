La descomunal fortuna que amasó el ex concejal Luis Paciello, “yerno de oro” del ex presidente Fernando Lugo, no pudo ser justificada ante la Contraloría General de la República (CGR). Las inconsistencias encontradas en sus declaraciones juradas ascienden a G. 1.485 millones, las que fueron acumuladas entre el 2014 y 2016.

A raíz de que no pudo justificar su millonario patrimonio, la Contraloría prevé remitir el caso al Ministerio Público para su investigación, de modo a determinar el hecho punible en el que se incurrió. Paciello tiene registrado como ingresos entre el 2014 y 2018 (en cuatro años) G. 72 millones en concepto de alquiler de inmuebles, además de su salario de concejal en Lambaré de G. 20.214.230, montos que evidentemente no le pudieron generar su millonario ascenso patrimonial.

Entre el 2014 y 2016, Luis Paciello acumuló en total G. 1.533 millones, mientras que sus ingresos percibidos como funcionario público llegaban a G. 48 millones. De esta forma, y de acuerdo al método utilizado por la Contraloría, el ex concejal solo pudo incrementar su patrimonio en un 35%, sin embargo, el crecimiento fue del 131%, es decir, el incremento neto fue del 96%, esto representa tres veces más de lo estimado.

Dentro del patrimonio de Paciello, se encuentran dos vehículos que no fueron declarados, un Mercedes-Benz C 300 y un Mini Cooper año 2015, además de un inmueble no declarado en Lambaré y una empresa denominada IJT SA, de la que no se sabe a qué rubro pertenece pero que tiene un capital integrado de G. 500 millones, de los cuales G. 50 millones corresponden al “yerno de oro”.

Así también, el “yerno de oro”, declaró una deuda de G. 2.500 millones, este elemento fue el que encendió las alarmas del ente contralor, motivo por el que se solicitó la documentación, pero Paciello no remitió documentación alguna.

“Solo nos informó a quién le debe, pero que está judicializado en el Juzgado de Lambaré. De la misma forma, cotejamos con el informe de Tributación, donde tiene que estar inscripta esa deuda, y no está”, señaló el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres.

Es importante resaltar que la Contraloría detectó inconsistencias en las declaraciones juradas de Luis Paciello, motivo por el que fue emplazado por 10 días para presentar su descargo además de las documentaciones que sustenten su patrimonio. Sin embargo, lo remitido por el ex concejal fue insuficiente y estuvo lejos de sustentar su millonario patrimonio.

Cabe destacar que el caso de Paciello, también llamó la atención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el viceministro de la institución Óscar Orué, señaló que hay indicios de lavado de dinero, más que de evasión de impuestos. La Contraloría también solicitó un informe sobre Luis Paciello a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero hasta la fecha la institución no remitió dicha información. Recordemos que en una conferencia de prensa, el ex concejal señaló que este análisis de la Contraloría era parte de una persecución política y evadió todas las preguntas respecto a las inconsistencias y hasta la fecha es un verdadero misterio la forma en que generó su fortuna.