Si bien aclaró que no lo denunciará, el vicepresidente Hugo Velázquez pidió que el Ministerio Público investigue la actuación del abogado José Rodríguez González, quien al parecer se hacía pasar por su emisario.

“Es un muchacho joven que se equivocó, quiso sacar rédito frente a sus clientes (brasileños), hizo mucho daño pero no actuó de mala fe. Genera una crisis gratuita al usar mi nombre, del presidente Mario Abdo e incluso de Jair Bolsonaro. Es una persona conocida desde la época de la campaña política”, esgrimió la autoridad.

Velázquez dijo que no tiene idea de quién finalmente consiguió sacar el ítem 6 del acta bilateral (era el único punto favorable para la ANDE). “Lo que más me interesa personalmente es que se sepa la verdad y esta va a salir a luz. A mí no me preocupa absolutamente ningún juicio político, voy a presentarme al Congreso a explicar“, remarcó.

José Miguel Rodríguez González, de 27 años, reconoció que pidió eliminar el punto 6 del memorándum de la ANDE previo al acta que Paraguay firmó en secreto con Brasil.

La madre de José Miguel, más conocido como Joselo, es la ministra de Seprelad, María Epifanía González, quien ante el escándalo presentó su dimisión al cargo. “Renuncio para estar al lado de mi hijo”, dijo entre lágrimas en charla con la 780 AM. “He dado mi vida a la Seprelad y ahora necesito darle mi vida a mi hijo”, añadió la renunciante.