Rubén Fernández, padre de Nicolás, lamentó en entrevista con Unicanal que el fiscal Óscar Delfino no tuvo en cuenta las imágenes del circuito cerrado que muestra la velocidad en que iba el conductor, el grado de alcohol que tenía en su organismo y que no auxilió a la víctima, para pedir su sobreseimiento definitivo del cargo de homicidio culposo.

“La fiscalía se sostiene en lo que dice un perito, pero está equivocado en la apreciación de la velocidad. Tenemos video y testimonios de la gente, y es preocupante como este fiscal decide de la nada que se haga el sobreseimiento definitivo de esta persona”, criticó.

Fernández cuestionó que el perito mencionó que el conductor iba solo a 59 km/h siendo que en las imágenes se observa que transitaba a una alta velocidad, superando los 100 km/h, además este especialista afirmó que la víctima pasó corriendo la calle y que aparentemente estaría bajo los efectos de narcóticos, según reveló el padre. “Jamás mi hijo consumió drogas y en el caso de que sí lo estaba, no sé cómo va a probar eso. Existe un alto nivel para enturbiar el caso y por eso decidí mediatizar”, arremetió.

“No solo le atropelló a mi hijo, sino que estaba borracho y le dejó tirado a mi hijo. El vehículo pasó más rápido que el cuerpo de mi hijo que voló por el aire por el impacto. Queremos justicia, no un resarcimiento económico. (…) Te quieren escupir con una suma. Yo no soy una persona de dinero o de poder, pero tengo amigos como Ricardo Preda (su abogado) que nos ayudan. Tengo la posibilidad de no buscar la parte monetaria. Lastimosamente otras personas aceptan. Yo quiero ir por el todo, busco la verdad y no la parte económica, y por sobre todo que no ensucien a una persona maravillosa como es mi hijo”, sostuvo.

Consultado sobre si la defensa se acercó a negociar, comentó que en el día del accidente, el abogado Cristobal Cáceres Frutos fue a Emergencias Médicas y le solicitó que no mediatice el caso. “Yo no sabía qué era lo que no debía mediatizar porque desconocía que mi hijo ya había fallecido en ese momento”, rememoró. El segundo se dio días después, cuando el propio abogado Gulino, padre del que atropelló a su hijo, lo llamó para solidarizarse y para pedir un encuentro, pero Fernández pidió que lo hablara con su abogado Ricardo Preda.

Llamativamente, siempre conforme a la versión del entrevistado, los abogados defensores y el mismo padre del procesado le decían a Preda que Mauricio Matías Gulino Lird iba a declararse culpable para que se dé un proceso abreviado y ya proponían concretar un resarcimiento monetario. “Me pareció muy exagerado, pero mientras hablaban los abogados, ellos (la familia Gulino y sus representantes) ya estaban viendo para que el fiscal declare un sobreseimiento, o sea, jugaron a dos puntas”, sostuvo.

El próximo martes 20 se realizará la audiencia preliminar del caso, ante el juez Julián López, quien determinará si el caso se eleva o no a juicio oral y público contra el procesado. “Solo le pido juez López que dé el cauce natural al expediente, usted haga recepción y vea lo que hay de información. Que no cometa el error de dar el sobreseimiento definitivo, queremos justicia”, rogó el afligido padre.

Nicolás Fernández Cañiza (23) falleció tras ser arrollado por la camioneta conducida en estado de ebriedad y a alta velocidad por Mauricio Matías Gulino Lird (27), en la madrugada del 17 de enero del 2020, en el barrio Las Mercedes de Asunción.

El video del accidente muestra que el conductor borracho Mauricio Matías Gulino Lird iba a 109 kilómetros por hora. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía y la defensa del procesado concluyeron en forma similar que el autor del fatal hecho solo iba a 59 km/h, por lo que echan la responsabilidad al ahora muerto y solicitan solo juicio oral por omisión de auxilio, pero el sobreseimiento definitivo por homicidio culposo.