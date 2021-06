Gabriela Palacios, nieta del paciente, hizo su descargo contra varias enfermeras del IPS. Relató que desde siempre recibieron un mal trato por parte de estas profesionales. “No todas las enfermeras son así porque tienen la vocación, pero las demás dejan mucho que desear”, expresó en diálogo con radio 1000 AM.

Contó que el pasado martes 15 de junio fue hasta el hospital para visitar a su abuelo, quien sufrió un ACV y lo que le imposibilitó poder moverse, pero al inicio no la dejaron ingresar. Finalmente, logró entrar a la sala y pidió a una enfermera que la ayude a cambiarlo, pero esta se niega, por lo que el trabajo lo hace con la ayuda de su tía.

“Mi abuelo estaba completamente mojado desde el pecho hasta abajo. El colchón que él tenía era uno en el cual nosotros le llevamos porque no conseguíamos ambulancia. Le llevamos en un colchoncito de espuma, asimismo le bajaron y ni siquiera le quitaron. Ese colchón estaba completamente bañado de pipí, tuvimos que tirar, hasta la ropa tuvimos que tirar porque estaba completamente mojado”, detalló Palacios.

La mujer cuestionó duramente el trabajo de las enfermeras y de cómo no se percataron que su abuelo estaba completamente bañado en orín. “Por qué no le pusieron sonda o al menos hubiesen dejado que uno de nosotros lo cuide para que no llegue a eso. Es inhumano como le tuvieron a mi abuelo”, acotó, y posteriormente, dijo fue a reclamar al jefe de enfermería.

Por último, la entrevistada pidió el apoyo de la ciudadanía en la denuncia que está encabezando con el fin de que acabe el maltrato hacia los asegurados. “Mañana voy a hacer mi denuncia ante la Fiscal General del Estado. Me dolió verle así a mi abuelo, pidiéndome por favor que lo saque de ahí”, puntualizó.