La doctora Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos, anunció que la medida de fuerza comenzará frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, desde donde se trasladarán al Ministerio del Trabajo para una reunión tripartita con la cartera sanitaria.

“Vamos a escuchar cuál es la solución, porque en realidad ya no estamos para escuchar propuestas ni para que nos digan que van a armar una mesa de diálogo, esta es una crisis laboral, no podemos tolerar trabajar más con la excusa de que no existe presupuesto”, explicó la doctora González en comunicación con la 1080 AM.

Los médicos no obtuvieron respuesta favorable del Ministerio de Hacienda, al pedido de ampliación presupuestaria de USD 15 millones que servirá para cumplir con la equiparación salarial, en relación a la carga horaria.

Desde hoy hasta el 11 de octubre, todas las cirugías programadas quedan suspendidas al igual que los consultorios, a menos que se llegue a un acuerdo antes de esa fecha. No obstante, los servicios de urgencias están garantizados.