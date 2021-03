“Nos fuimos a la ‘B’, literalmente ahora es sálvense quien pueda, porque estamos en el peor momento de la pandemia con los hospitales colapsados y sin lo básico para tratar a un paciente”, manifestó el diputado de Hagamos, Carlos Rejala.

El congresista sostuvo que la inoperancia y desidia parte desde la propia cabeza del gobierno, el presidente Mario Abdo Benítez, a quien no le interesa su pueblo, pero sí “mantener a su séquito de cortesanos inútiles”.

“La negligencia, desidia, inoperancia y corrupción en el Ministerio de Salud está avalado y sostenido por el presidente de la República, quien hasta ahora no echó de su gabinete a varios de sus cortesanos que sobresalen por inútiles e inoperantes. Así lleva adelante su gobierno, a los tumbos, ciego a la inoperancia y negligencia, sordo a los reclamos y ruegos de la gente, y mudo ante los hechos de corrupción. Estamos en el peor momento y no hay señales ni siquiera de la vacuna”, lamentó.

Por otro lado, consideró que “es una locura” iniciar las clases presenciales en el peor momento de la pandemia y con las pésimas condiciones de las instituciones: “Aquí todo se hace del revés. Las autoridades viven en un termo”, puntualizó.

A su vez, el diputado Salustiano Salinas, líder de la bancada liberal efrainista, cuestionó la falta de ambulancias y de medicamentos en los hospitales públicos. Al igual que Rejala, pidió la renuncia de Mazzoleni.

“Por favor, presidente Mario Abdo, que no te tiemble el pulso para cambiar al ministro que no funciona. No esperes a que interpelemos a tu ministro. Estamos mal en salud pública y es peor si entramos al campo de la educación”, agregó.

Por su parte, la legisladora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, hizo una lectura de la caótica situación actual. “El presidente Mario Abdo no le va a cambiar a Julio Mazzoleni así como tampoco a Eduardo Petta (ministro de Educación), ni por más que tengan interpelaciones. Hace más de un año y medio debimos hacerle el juicio político a Abdo”, expresó en entrevista con la 650 AM.

“Me sumo a la preocupación y la indignación que hay en la ciudadanía. Hace tiempo se viene reclamando al Gobierno y pareciera que hay oídos sordos. Estamos en el peor momento de la pandemia”, ahondó la exministra de Salud de la época de Fernando Lugo.