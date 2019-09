A casi un mes de la muerte del pequeño Renato en el Migone, no avanza el caso en la Fiscalía. Los familiares del niño fallecido resaltan que llamativamente la investigación se estancó luego de una sugestiva visita del abogado del sanatorio al fiscal de la causa. Es por ello que dieron a conocer a la prensa un video donde se observa cómo actuaron los médicos y enfermeros durante el "código rojo".

Rosi Angulo, abuela materna de Renato, indicó a Telefuturo que los trabajadores fueron inhumanos con Renato y su madre, quien pedía a los gritos que ayuden a su hijo. Alejandra Talavera, tía del niño, manifestó que a su hermana no le hicieron caso cuando pidió ayuda y la trataron de exagerada.

La familia dio a conocer un video donde unos enfermeros reconocen en un momento dado que el niño en realidad no se encontraba bien. En las imágenes se ve a una doctora parada, chateando, mientras sufría el niño. “Está mal la criatura. ¿Está la doctora ahí? Está pálido. Ese es famoso como se dice: el pastorcito mentiroso”, se oye decir a un trabajador.

EN VIVO. Familiares del pequeño Renato revelan imágenes del circuito cerrado del Migone. En el video se ve lo que pasó el pasado 20 de agosto en el servicio de Urgencia.



Angulo explicó que la expresión se debió a las veces que la madre reclamó asistencia a su hijo. Primero pidió que una especialista baje de terapia intensiva a ponerle la vía intravenosa, porque ya tuvo malas experiencias anteriores con personas no aptas para ese procedimiento. Luego reclamó que a Renato le retrocedió sangre y le explicaron que era algo normal.

“Dicen pastorcito mentiroso por la mamá porque tantas veces vino a reclamar, que cuando realmente necesitó nadie le hizo caso”, afirmó la abuela, aunque agregó que es lo que hubiera hecho cualquier persona al ver sufrir a su hijo.

SUGESTIVA VISITA DEL ABOGADO DEL MIGONE AL FISCAL

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Carmen Rojas, abuela paterna de Renato, denunció que el caso se encuentra estancado, ya que el Ministerio Público solo está llamando a un testigo por semana. Si bien al comienzo se mostró interesado en investigar, el fiscal Óscar Delfino está de brazos caídos y no toma las medidas que debería, según añadió.

“El investigador no hace nada, la carpeta es gruesa, pero todas las pruebas hemos aportado nosotros. Él no llamó a nadie, todos son testigos. Las llamadas de la centralita de Copaco no vamos a poder recuperar, eso ya se perdió”, indicó.

Al consultársele sobre cuál fue el motivo de este cambio de actitud, la abuela de Renato afirmó que esta situación se originó cuando el abogado del Migone, Ricardo Preda, visitó al fiscal en su oficina, en el momento en que los asistentes fiscales le estaban tomando declaración.

“Se reunió a puertas cerradas con el fiscal. No sabemos qué pasó porque cambió de actitud, porque luego no se mostraron más interesados en el caso. Dicen sobrecarga de trabajo”, resaltó.

El caso del fallecimiento de Renato data del 20 de agosto. El niño ingresó por un cuadro respiratorio y falleció por complicaciones. La familia alega que hubo negligencia médica.