Con el objetivo de juntar G. 14.500.000.000 para mantener los servicios en los cuatro centros de rehabilitación del país, esta noche a las 21:00 inicia otra maratón de Teletón.

“Es una prueba de fuego, no va a ser una Teletón más, va a ser muy desafiante, primero porque no llegamos a la meta el año pasado (…) y por primera vez no pudimos dar respuesta a la lista de espera”, comentó el director de Teletón Andrés Silva, en contacto con la 730 AM.

Igualmente añadió que actualmente se vive un momento de mucha convulsión social y de gran polarización pero que a pesar de esto se requiere a la gente unida más allá de las múltiples diferencias que puedan existir.

En tal sentido resaltó que la cuestión no radica en apoyar a una figura o a un logotipo, sino a las familias de escasos recursos que necesitan solventar largos tratamientos para vivir.

“Confío en que la sociedad paraguaya va a dar esa respuesta, los aportes en alcancía son superiores a cualquier cheque, porque representan el 65 % de la recaudación de Teletón”, reveló Silva.

Mediante la fundación de Teletón, alrededor de 2.000 niños y adolescentes, con sus respectivas familias acceden a una rehabilitación anual.