Para el viceministro de Salud Pública, Julio Rolón, las personas sumariadas por el proceso de compra de insumos obraron de buena fe y no buscaron favorecer a nadie. Argumenta que no es fácil ser responsable de siete millones de personas.

Pablo Lezcano, exdirector de contrataciones y los miembros del Comité de Evaluación Mirta Morán, Gustavo Andrés Cuevas, Pedro Ramón Santander, Diego Marcelo Sosa, Augusto Manuel Portillo y Larizza Giménez son los funcionarios sumariados en el Ministerio de Salud Pública.

“Estas personas a quienes yo respeto y conozco, no actuaron de mala fe, ni bajo presión para favorecerle a nadie, no hay que estigmatizar, el que estén sumariados no significa que sean culpables”, afirmó el viceministro de Salud Pública, Julio Rolón, en conversación con la 730 AM.

Aseguró que el 31 de marzo se comunicó la intención de contratar, el 1 de abril se revisaron las ofertas y el 3 de ese mes se firmaron todos los documentos.

Indicó que la versión de que el 26 de marzo se invitó a alguien a decir que “ya estaba todo cocinado”, no le consta y señaló que se deben evaluar las etapas del proceso.

“Todo se va a dilucidar, se quiere instalar que aceleramos el proceso para facilitarle a alguien, ser responsable de la salud de 7 millones no es fácil, no está dentro de la ley y nadie puede regular los estados de ánimo en un marco jurídico”, subrayó.

Sostuvo el equipo evaluador simplemente cumplió con su trabajo de aceptar o no y que siguiendo esa línea de pensamiento se procedió al rechazo de los insumos.

El Ministerio de Salud Pública rescindió contrato con las empresas Eurotec e Imedic, adjudicadas por la vía de la excepción para proveer insumos al país. La Contraloría General de la República emitió un informe en el que concluyó que el proceso estuvo viciado de irregularidades.