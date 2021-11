El laboratorio Quimfa SA es una de las dos empresas locales que están aguardando que el Ministerio de Salud otorgue el registro de emergencia para poder comercializar la pastilla anticovid Molnupiravir, que se utiliza para tratar a los enfermos del virus. Esta píldora no reemplaza a la vacuna.

Aldo Harrison, director general de Quimfa SA, comentó a la radio 650 AM que están detrás del registro sanitario en Dinavisa para producir el medicamento con la droga Molnupiravir, que son píldoras o pastillas contra el covid-19 ya aprobadas por las autoridades británicas.

“Nos prometen en Dinavisa que si todos los estudios salen bien, en 15 días nos darán el registro sanitario de emergencia. De ahí ya será inmediato, al día siguiente ya puede estar en la farmacia el producto. Para el mes de diciembre ya tendríamos en las góndolas de las farmacias“, dijo.

Consultado sobre el posible costo que tendrá esta pastilla, reconoció que no será un medicamento barato. “Este producto se está vendiendo en Inglaterra a 700 dólares, nosotros no llegaríamos ni al 10% de ese valor. No estaríamos llegando a 490 mil guaraníes, costará menos que ese monto”, refirió.

Molnupiravir sirve para tratar el Covid al momento de ser detectado el virus, con o sin síntomas; se toma a diario por cinco días y se venderá bajo receta, de acuerdo con el entrevistado. “Tiene muy buenos resultados, si el paciente no llega a internarse, a complicaciones. Se comprobó que tiene muy buenos resultados y ya está aprobado por un país de alta vigilancia sanitaria como Inglaterra”, agregó.

En otro momento, Harrison sostuvo que los laboratorios se preparan a full ante una posible ola de Covid, pero resaltó que el Molnupiravir es una droga de origen sintético, de alta productividad, por lo que no habría inconvenientes en cuanto a su abastecimiento en el mercado local, de existir una gran demanda por este medicamento.