“Ella estaba sorprendida por eso, me dijo que –las fotos nos sacamos juntos, pero hay algunas que ya no nos acordamos- ella sabe que ese tipo de fotos no existen y que si existieran fueron cosas que ellos compartieron juntos”, afirmó en entrevista con la 1080 AM el abogado Max Narváez, defensor de los imputados por la desaparición de la pequeña de siete años, tras revelar lo que conversó con la madre de la víctima.

En relación a la imputación por pornografía infantil advirtió que se debe parar la pelota y recordar que para configurar tal hecho, la imagen debe ser de contenido de sexo explícito, que a su vez se haya producido y publicado.

“Eso de las partes íntimas yo no sé, la pornografía viene no solamente del objeto sino de quien lo ve, puedo tener la foto de mi niño bañándose en una palangana, para mí puede ser tierno y para otros erotizante”, afirmó el abogado.

En relación al plato de fideos y el texto encontrado en uno de los celulares, donde dice “otro millón de guaraníes por la apuesta perdida”, Narváez sostuvo que en realidad se trató de una cena en una reunión social, en donde la madre le sirvió un plato de fideo demasiado cargado a la hija y que en ese momento el ciudadano alemán indicó que no lo comería todo, mientras que la mujer se jugó por el sí.

El defensor consideró que no existen intereses contrapuestos entre la madre y su pareja, ya que es la propia mujer quien sostiene esto, por lo que es coherente que ambos mantengan el mismo abogado.

NO ES EL PADRASTRO

Para Narváez, el ciudadano alemán nunca fue el padrastro de la menor, ya que el tiempo de convivencia entre el extranjero y la paraguaya es muy escaso como para darle el título de padrastro al procesado.

PEDIRÁN NULIDAD DE LA EXTRACCIÓN DE FOTOS

Narváez afirma tener datos de que las 80.000 imágenes de los celulares no fueron extraídas en nuestro país, sino que las enviaron al exterior, lo cual a su criterio anularía el proceso. Adelantó que cuando cuente con pruebas pedirá la nulidad.

El alemán está procesado por pornografía infantil, abandono y violación del deber del cuidado, mientras que la madre de la desaparecida, solo por los dos últimos hechos punibles citados.