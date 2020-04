Ramírez, especificó que en el país existen aproximadamente 1.400 instituciones educativas privadas y 6.00 están con problemas económicos debido a la falta de pago de las cuotas.

“La gente cree que los 24 colegios grandes, pudientes de Asunción son los únicos colegios privados. Los padres ya no pueden pagar las cuotas, no es que no quieren pagar, los padres de los alumnos en su mayoría ya están sin trabajo”, expresó en contacto con 800 AM.

Refirió, que recibieron llamados de varios centros educativos, que a raíz de eso, no tienen otra opción que cerrar sus puertas. En cuanto a la lista, indicó que ya fue enviada al Ministerio de Trabajo.

Asimismo, indicó que la clase media es la más atacada y afectada por la crisis sanitaria, por lo que considera, puede existir una explosión social sin precedentes y según él, mucha gente no dimensiona la problemática actual.

Sobre el punto de la educación, dijo que se necesita una gestión escolar diferente, ya que el problema no es la educación a distancia sino la forma en la que se administra la misma.

En relación de los docentes en colegios privados, Ramírez señaló que aproximadamente el 80% gana solo el salario mínimo.

"Los docentes del sector privado ganan salario mínimo, Gs 80.000 menos que los maestros públicos", contó.

No obstante, el representante mencionó que pudieron establecer una mesa de trabajo y resaltó la gran oportunidad de brindar una mejor educación a todos los estudiantes del Paraguay.