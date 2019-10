El hecho ocurrió en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso, cuando una joven pidió ayuda a un vecino para cambiar la garrafa, ya que ella no supo hacerlo.

El vecino accedió al pedido y en el intento por cumplir el proceso se produjo la explosión de la garrafa que acabó destechando casi todas las habitaciones.

“Yo estaba en mi trabajo y me llama mi hija y me dice, papá vení volando porque se cayó la casa, llegué y ya no estaban”, relató don Carlos Chamorro, propietario de la vivienda en contacto con C9N.

Andrea Chamorro (19), un bebé de seis meses, Prudencia Martínez (60), Mario César Ruiz Aquino (34) y Melisa Noemí Arza López son los heridos, derivados primeramente al Hospital de Mariano Roque Alonso y luego al Centro del Quemado.