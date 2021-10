Familiares de los pacientes internados en el Hospital General de Luque manifestaron que reciben malos tratos de parte de los guardias, que no les permiten ni siquiera permanecer en el predio.

Maria Lis Martínez relató en contacto con HOY Digital que su mamá, de 75 años, se encuentra internada en el citado centro asistencial. Según detalló, recibe malos tratos por parte de los guardias que de manera prepotente le saca del predio del hospital.

“No podemos estar ni siquiera en el patio porque ya nos mandan a la calle. Los familiares deben acampar en la vereda del hospital con sus cosas porque no está permitido, según el reglamento no podemos permanecer dentro del mismo ni con sillones y bolsos. Hay albergue, pero tampoco es seguro y desde ahí no escuchamos si nos llaman o si nuestros pacientes necesitan algo", expresó, acotando a su vez, que las enfermeras también son intratables.

Sobre ese punto fue abordado del Dr. Francisco Duarte, director del Hospital General de Luque, quien recordó que la pandemia todavía continúa, por lo que permiten solo un familiar por paciente.

“Pedimos la colaboración y mucha gente no comprende que seguimos en pandemia. Hay carpas frente al hospital donde los seguimos teniendo, pero deben seguir las instrucciones”, mencionó en contacto con nuestro medio.

Por último, el director indicó que insta a los familiares al uso correcto de los cestos de basuras, utilización adecuada de los sanitarios y el respeto entre todos. “Para poder trabajar juntos por la salud de los pacientes”, puntualizó.