Las dudas sobre los productos de belleza como maquillajes, cremas faciales u otros de limpieza del rostro, surgen también dentro de las muchas incógnitas y dudas durante la pandemia.

La Profesora Doctora Lourdes Bolla, jefa de Cátedra y Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas explicó que el seguimiento de la rutina facial es una de las consultas más frecuentes de los pacientes por la creencia de que los productos para el rostro, como las cremas hidratantes, el serum y el maquillaje entre estos la base pueden atraer al virus.

“El virus no traspasa la piel, el virus ingresa al organismo a través de las mucosas, ojos, nariz, boca, por lo que debemos seguir sin temor las mismas pautas de cuidados de la piel; más aún que la mayor parte del tiempo permanecemos confinados en nuestras casas, se recomienda seguir la rutina facial habitual; el lavado de rostro, la aplicación de cremas y si se desea el uso de maquillajes con normalidad”, señaló Bolla.

En cuanto a la cosmética, la profesional afirmó que solo el personal sanitario debería evitar su uso, teniendo en cuenta las medidas de protección, priorizando la higiene.

Del mismo modo, manifestó que es importante tener en cuenta que el aislamiento social va acompañado de la higiene de las manos, y esta última es la principal medida para evitar la propagación del virus.

“No debemos olvidar incluir a las uñas; es recomendable mantenerlas bien cortas y no deben ser pintadas ni usar las postizas, porque dificultan el lavado correcto de las manos; y en el caso de una urgencia, las uñas con laca, pueden interferir en el funcionamiento de los dispositivos que se utilizan para medir la saturación de oxígeno; por lo tanto se recomienda no usar lacas, no usar uñas postizas y mantenerlas bien cortitas y limarlas frecuentemente, porque debajo de las uñas se puede albergar al virus y no eliminarlo correctamente en la higiene de las manos”.

La especialista recomendó el consumo de vitamina D y Zinc para mantener la estabilidad de la piel.