Conflicto por dirección en puesto de salud de Nueva Germania

Un grupo de personas no acepta la designación de la doctora Lorena Echagüe en la dirección del puesto de salud de la localidad. Aseguran que no permitirán que asuma sus funciones en medio de agresiones y toma de la institución. Desde el MPS insta a respetar la resolución que responde a criterios técnicos y no partidarios.