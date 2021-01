El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, salió al paso de la publicación de The Washington Post en la que se lo menciona en el marco de un supuesto "acuerdo" para condonar parte de la deuda de Paraguay con PDVSA.

Según mencionó Villamayor, cuando Guaidó llegó a Paraguay conversó con el presidente Mario Abdo Benítez y le expresó su deseo de lograr la recuperación de activos de Venezuela.

Posteriormente en el mes de noviembre del 2019, el abogado Sebastián Vidal le remitió una nota en la que confirmaba a Troconis como encargado de la recuperación de activos en representación del gobierno opositor. Tiempo después, el mismo llegó a ser recibido en una audiencia oficial para conversar sobre el tema.

“La posición de Paraguay es una: no reconoce ningún gasto de este proceso arbitral y no reconoce ningún interés que deba sobre la deuda”, expresó Villamayor.

En torno a la deuda que mantiene Paraguay con PDVSA existió una propuesta de una quita del 50% del capital, lo cual quedaría en una cifra cercana a los USD 150 millones, de acuerdo a lo señalado por el jefe de Gabinete de la Presidencia, quien consideró esto como “una propuesta técnicamente conveniente”.

En este caso puntual, Villamayor sostuvo que el principal inconveniente radica en que “no existe certeza del acreedor” teniendo en cuenta que, en la práctica, finalmente el que termina ejerciendo el poder en Venezuela es Nicolás Maduro y no Juan Guaidó.

“Nunca se pudo llegar a un acuerdo y eso se le explicó al señor Troconis”, mencionó durante la entrevista con la 730 AM.

Asimismo, aseguró que el gobierno paraguayo “no tiene nada que ver” con Vidal y con el dinero que el mismo recibiría en concepto de “comisión”, tal y como se menciona en la publicación de The Washington Post. Desmintió que supuestamente Paraguay deba pagar los USD 26 millones al abogado argentino.

“El compromiso que se nos propuso es impracticable en el terreno porque no está identificado el acreedor. ¿A qué administrador responde el acreedor, le responde a Maduro o le responde a Guaidó? Mientras eso no se aclare, no hay ninguna posibilidad de pagar nada”, puntualizó.