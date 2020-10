Ricardo Benítez, líder nativo de la Comunidad 2a. Trinchera, confirmó a la radio 650 AM que ante un juez de paz presentó una denuncia contra la organización Alter Vida porque no lo respeta y realiza actuaciones a su espalda.

"Nosotros exigimos transparencia, no nos respeta y nos atropella sin autorización de los líderes; están creando división en la comunidad, que nos peleemos entre nosotros. Mucho dolor de cabeza ya nos dieron”, dijo.







Benítez sostuvo que el señor Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira, los maltrata y amenaza, todo por el simple hecho de haberle consultado sobre los gastos del desembolso que hacen en la comunidad. “Me dice para qué quiero saber cuánto se gasta, para qué quiero facturas. Nos prohíbe salir de la comunidad", aseguró.

“Víctor Pereira dice que no le tiene miedo a nada ni a nadie porque tiene el apoyo del senador Sixto Pereira. Nosotros vamos a insistir con nuestra denuncia para que no quede archivado. Queremos justicia, vamos a esperar el resultado de nuestra denuncia. Ya no queremos que Alter Vida trabaje aquí. Ahora que hicimos la denuncia vienen apurados a querer terminar su trabajo, a proveernos de cosas", indicó.

OTRA COMUNIDAD YA HABÍA DENUNCIADO

La Comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva (Chaco), denunció anteriormente que la ONG Alter Vida se apropió presuntamente de un fondo de G. 1.700 millones, que debían ser destinados para las comunidades nativas. Los denunciantes son de localidad de Infante Rivarola distante a unos 800 kilómetros de Asunción. Y el documento se presentó ante la Fiscalía General del Estado.

Pidieron se investigue a la ONG Alter Vida, a su presidente, directivos, administradores y en forma específica a Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira, para saber el destino que tuvieron los 1.700 millones de guaraníes que el Estado entregó para llevar adelante proyectos en favor de la comunidad.