En charla con el canal Gen, la señora Blanca Vaccari indicó que le vio bien y bendecido a José Zaván, quien sigue con pronóstico reservado, pero con 24 horas de evolución favorable y sin complicaciones en su salud.

“Le dije que Dios le ama y que yo estoy con él. Yo sentí que me oyó. Dios me da la fuerza para estar acá parada sin dormir y tras hacer 14 horas de viaje. Dios me bendijo con la vida de mi único hijo”, comentó la mujer ante las cámaras de televisión.

La mujer oriunda de Fuerte Olimpo comentó que su hijo es un muchacho de mucha fe y recordó que siempre le decía que no iba a soltarse de la mano de Dios, por lo que está segura que esta no será la excepción y el joven seguirá luchando.

Blanca además expresó su agradecimiento a toda la ciudadanía por sus oraciones y muestras de apoyo. Y expresó sus condolencias a los familiares por el deceso de las siete personas que estaban en la avioneta siniestrada.

Ante la falta de insumos en los hospitales públicos, la madre pidió a las autoridades que no le falte medicamentos al paciente internado, y además solicitó que conozcan cómo están viviendo en los rincones más alejados de la capital. “Vamos a tener una estadía larga. Cualquier ayuda será bienvenida, mi número es 0984535859”, agregó.