Desde el Ministerio de Salud aclararon que no se requiere hacerse la prueba de PCR para vacunarse contra el Covid-19. Además la institución anunció la posibilidad de hacer una pausa en la inoculación, ya que recién en julio llegarán más biológicos.

El médico Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, mencionó al canal Gen y radio Universo que el promedio de vacunación actual es de 15.000 al día, lo cual da un alivio al descomprimir el sistema de salud. Es así que ya se da un descenso en la cantidad de contagios y pedidos de camas de terapia intensiva, sin embargo, la autoridad se mostró cauta al resaltar que esta baja debe sostenerse por 3 a 4 semanas.

Actualmente hay 46.000 vacunas remanentes para seguir con la vacunación. Mañana Salud evaluará la posibilidad de hacer una pausa en el plan nacional de vacunación, ya que se requieren de alrededor de 150.000 dosis más para poder ampliar la franja etaria la siguiente semana, pero recién en julio se prevé la llegada de los biológicos.

Por otra parte aclaró que no hace falta hacerse un test PCR para vacunarse y señaló que cuando una persona que está incubando el virus y es inoculada, únicamente no desarrollará los anticuerpos, por lo que la enfermedad podría ser grave como los demás casos. “Esto no quiere decir que la vacuna es la que enferma”, acotó.

Martínez también instó a las personas que recibieron la primera dosis a acercarse a los vacunatorios para la segunda y pidió a las mismas poner en la balanza los beneficios que conlleva vacunarse y alcanzar el porcentaje deseado de protección por sobre los síntomas leves que genera el pinchazo. “En todos los casos la vacuna da una sensación de fiebre y pila’i pero dura máximo un día”, puntualizó.