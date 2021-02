El gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, indicó en la mañana de este martes al programa Tempranísimo, 970 AM y Gen, que la inusual lluvia del lunes dejó cuantiosos daños en las ciudades de Tobatí, Caacupé, Eusebio Ayala, Itacurubí y Piribebuy. Se estima que 1000 familias se vieron afectadas con las inundaciones, pero no todas abandonaron sus viviendas ya que en pocas horas se drenó toda el agua.

La autoridad local mencionó que la inusual caída de tanta lluvia en corto periodo de tiempo, 150 mm aproximadamente en cinco horas, ocasionó luego el desborde de varios arroyos. “La lluvia paró en Tobatí por la mañana, pero el desborde y la inundación se dio en horas de la tarde. Seis barrios en Tobatí quedaron bajo agua, tuvimos momentos críticos y se tuvo que rescatar a familias. Por suerte no hubo víctima fatal”, contó.

Así también en la ciudad de Itacurubí se vivieron horas críticas y las familias tuvieron que subir al techo de sus casas ante el avance de las aguas, esperando ser rescatadas por los bomberos voluntarios, de acuerdo con el reporte dado por Fleitas.

“El departamento quedó literalmente destrozado, varios puentes importantes que unen ciudades y caminos están inhabilitados. La ruta II también está interrumpida para el tránsito. El corte de ruta es desde Itacurubí hasta San José de los Arroyos. El desvío es por el camino a Valenzuela, y el tramo de Paraguarí-Villarrica, hasta Coronel Oviedo”, mencionó.

Por otra parte, fue consultado sobre la pavimentación del tramo ruta PY02 (km 66) – Aguaity – Tobatí que fue inaugurada el pasado 11 de enero, pero a menos de un mes, el agua se llevó parte de la capa asfáltica de uno de los puentes. La inversión aproximada fue de G. 69.034.823.958 y fue beneficiada la contratista TOCSA.

Al respecto, el gobernador dijo que no fue consecuencia de la construcción, sino que por el fenómeno climático nunca antes registrado. “Nuestro país no está preparado, es un análisis objetivo. La responsabilidad es de todos. No hay antecedentes de este tipo de fenómeno. No estoy tratando de quitar la nalga de la jeringa”, acotó.