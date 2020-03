Representantes de todas las aerolíneas que operan en Paraguay se reunieron con la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, a fin de exponer las medidas preventivas que implementa cada empresa contra la pandemia del coronavirus, principalmente en los países con más cantidad de casos.

La gerente comercial de Air Europa, Marta Ruiz, confirmó que la sexta frecuencia semanal al viejo continente fue cancelada hasta junio y ahora se mantendrá en cinco salidas a la semana.

“Tenemos acciones comerciales para incentivar las ventas, no es que decimos que no pasa nada, sino que esto también va a pasar, no va a ser eterno”, dijo Ruiz en conversación con los medios de comunicación.

Una de las estrategias de esta firma es permitir sin costo hasta tres cambios de fecha por todos los pasajes adquiridos durante el mes de marzo. Además ofrecen un 40 % de descuento en la tarifa a todos los destinos.

En cuanto a los protocolos de sanidad, aclaró que todas las aeronaves son desinfectadas meticulosamente como siempre lo hicieron y no solo por la pandemia del coronavirus.

No obstante durante la reunión se planteó que la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica), se estipula un esquema al que deban ceñirse todas las compañías, para así unificar las medidas.