El economista y comunicador del canal Gen, Pablo Herken, compartió su experiencia respecto al coronavirus y la vacuna. En ese sentido contó este martes que luego de haber padecido la enfermedad, el pasado 21 de mayo recibió la primera dosis de la Covaxin en el Hospital Militar tras peregrinar por las vacunas. “Fue una alegría tremenda, recuerden que en el Hospital de Barrio Obrero había estado desde las 03:00 de la madrugada pero lastimosamente nos avisaron a las 07:00 que no había vacunas”, rememoró.

Finalmente, tuvo alivio al conseguir inocularse. “Me siento muy feliz, alegre y mucho más seguro que antes. No entiendo a la gente que no se quiere vacunar, porque habrá gente que morirá. Me da mucha tristeza que muchísimos paraguayos se van a morir por no vacunarse. La muerte asegurada es no vacunarse. La posibilidad real de seguir viviendo es vacunarse”, dijo.

Ante la coyuntura actual, de adultos que no se quieren aplicar la vacuna y de jóvenes que sí quieren recibirla, Herken instó a las autoridades a liberar la vacunación para todas las edades. “Abramos la vacunación. No es comprensible que gente que no llegó a la edad, no se pueda vacunar y los que sí ya están en esa franja, no lo quieren por múltiples razones”, dijo.

Sostuvo que no ve problema alguno en que las vacunas terminen rápido, ya que cuando lleguen más dosis se seguirá con el plan de inmunización de la población. “Conozco gente joven que está deseosa de querer vacunarse, son jóvenes que quieren seguir viviendo. Yo no soy joven pero igual quiero seguir viviendo”, puntualizó.