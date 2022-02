El abogado Ricardo Preda, representante legal de Horacio Cartes, mencionó al canal Gen que ayer se hizo una presentación testimonial para que quede precedente, en el caso en que en un futuro se genere algún desenlace por la irregular presentación hecha con mala fe por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad.

El letrado recordó que la Seprelad no tiene atribuciones para recibir peticiones de persecuciones penales, como lo hizo el Secretario de Estado. “Esto (denuncia ante la Seprelad) es algo que tiene que preocupar a cualquier ciudadano. Uno no puede caer en gracia al grupo de poder de turno y entonces será denunciado ante Seprelad con datos bancarios no contextualizados. No es un órgano competente para este tipo de casos”, esgrimió.

En cuanto a la Contraloría, Cartes solicitó que haga un análisis de correspondencia de sus declaraciones juradas. “El señor Horacio Cartes está más que tranquilo sobre el resultado de este análisis, sobre toda su actividad privada y como presidente de la República, que estuvo abierta a cualquier tipo de investigación. Lo que acá no se tolera es que los órganos del Estado sean utilizados desnaturalizándolos”, sostuvo.

“Es una posibilidad que la vamos a analizar en su momento, pero no quiero entrar en conjeturas”, respondió Preda al consultársele sobre si se hará una denuncia contra Giuzzio por acusación falsa. Aunque reconoció que una posible jugada de Giuzzio habría sido no denunciar ante la Fiscalía para evitar justamente una acción en su contra por denuncia falsa.