En entrevista con Telefuturo, Benigno López comentó que dejará la Función Pública esta semana tras 35 años de trayectoria y recordó que comenzó a los 18 años como ordenanza en el Banco Central del Paraguay (BCP), donde estuvo trabajando por 22 años, luego fue al sector privado por cinco años y posteriormente retornó al público.

Esta semana presentará su renuncia al cargo tras recibir la propuesta de ser el vicepresidente del BID y señaló que aún no habló con Mario Abdo Benítez sobre su decisión de dar un paso al costado. Sobre su sucesor, estimó que será alguien de Hacienda. “Es una decisión del presidente, no le recomendé. Solo le dije que mire la casa, porque hay gente de primer nivel. Él tiene su propio proceso de reflexión”.

Respecto a su desempeño como ministro de una cartera tan importante como lo es Hacienda y el hecho de ser el hermano del Presidente de la República, la autoridad saliente reconoció que ambas situaciones se conjuntaron para presentársele un desafío muy importante en su carrera. “Es una combinación explosiva ser ministro de Hacienda y hermano del presidente. El último hermano ministro de un presidente fue fusilado en la época de la guerra del 70. Tiene sus fortalezas y debilidades, fue un plus durante todas las crisis que afrontamos, y tiene su carga emotiva muy grande porque es tu hermano. Lo bueno es que él (Mario Abdo) te escucha, sea yo su hermano o no, pero luego él decide lo que cree conveniente”, acotó.

López destacó que durante su gestión se logró mantener un fisco responsable, un BCP independiente, se enfrentaron dos crisis enormes, se consiguió la reactivación económica del año pasado y la ley de emergencia permitió llegar a octubre con un mejor panorama de lo que se pensaba en el mes de marzo que ocurriría a estas alturas del año, y remarcó que está por verse el resultado del plan de recuperación tras la cuarentena rígida.

SU TEMOR Y EL AUMENTO SALARIAL DE FUNCIOANRIOS

Su mayor temor es que no se avance la reforma del Estado, porque ese será un terrible pecado, según reveló. “El desafío será mayor a lo que se hizo durante la pandemia, porque la desigualdad y la pobreza será mayor, a pesar de que se recupere la recaudación y haya crecimiento económico del país. Será un proceso complicado pero Paraguay tiene todas las herramientas para superar, pero se debe concretar la reforma”, explicó.

López resaltó que para los siguientes años no se podrá plantear un aumento salarial y tampoco seguir con el mismo ritmo de inversión pública. “No se puede hablar de aumento salarial por lo menos hasta el 2022, todo dependiendo de cómo se dé la situación económica. Si habría aumento salarial, tendría que ser solo para la gente que moja la camiseta, tras una reducción de personal”, agregó.

En otro momento justificó su plan de endeudamiento y se preguntó cómo iba a estar el Ministerio de Salud y la demanda social tras la explosión de la pandemia si es que no se apostaba por esta política. “Hay que mirar el mundo, todos hicieron algo parecido a lo que hicimos, algunos con más éxito y otros con menos. Paraguay no tiene un ahorro fiscal, un ahorro soberano”, dijo y dejó en claro que “1.600 millones de dólares de deuda para gastos corrientes no se planteará más, no está previsto eso. Esta pandemia vino a hacer un desbarajuste en las finanzas, pero lo bueno es que se ejecutó bien el plan de finanzas. Se cumplieron los condicionantes propuestos en marzo y eso se destaca en el extranjero”.

Consultado sobre si faltó la transparencia en cuanto al uso de ese dinero anti Covid, dijo que “explicamos hasta el cansancio, pero el primer proceso de compra golpeó mucho (fallida compra de insumos chinos de Salud al clan Ferreira) y se puso en duda todo el proceso”.

Por último destacó el profesionalismo de los funcionarios de Hacienda, pero reconoció la falta de un programa de capacitación constante, tal como sí lo tiene el BCP.