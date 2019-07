Renuncia gerente técnico de la ANDE: “Ferreira fue un patriota por no firmar acuerdo”

El ingeniero Fabián Cáceres, gerente técnico de la ANDE, también puso a disposición su cargo al no estar de acuerdo con el acta bilateral firmado con Brasil, porque no posee ni un solo punto beneficioso para nuestro país. Sostuvo que Pedro Ferreira, extitular de la ANDE, fue un patriota por no haber firmado el pacto secreto.