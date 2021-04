En las últimas semanas se registró un aumento notable en la cantidad de muertes fuera de los hospitales, denominadas como "muertes no institucionales", según datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Hasta el momento, se produjeron 84 decesos de este tipo.

El director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera, durante la conferencia de prensa realizada este mediodía brindó detalles en relación a las llamadas "muertes no institucionales", que son aquellos fallecimientos registrados fuera de los hospitales.

Según mencionó, desde septiembre empezaron a registrar oficialmente las primeras muertes de este tipo, iniciando con una cantidad mínima de 1 o 2 en promedio.

En las últimas semanas se vio un aumento en la cifra de muertes no institucionales, proporcional a la cantidad de fallecimientos que se producen a causa del COVID-19, refirió.

Hace una semana había entre 9 a 10 muertes no institucionales, según los datos del Ministerio de Salud

De las 84 muertes no institucionales registradas hasta el momento, el 75% falleció en su domicilio, indicó Sequera.

El 85% de las muertes de este tipo corresponde a personas mayores de 60 años, de acuerdo al informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

La mayoría de las personas que fallecieron fuera de los hospitales son personas ancianas que se encuentran en sus domicilios y tienen dificultades para movilizarse, admitió.

En lo que respecta a la cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes, confirmó que Paraguay posee números muy elevados y que fueron en un progresivo aumento desde hace unas semanas.

Asimismo, destacó que desde que se abrieron las fronteras estamos "sambando al ritmo de Brasil", ya que a medida que suben los casos en el vecino país también ocurre lo mismo en Paraguay.

"El pronóstico para las siguientes semanas no es alentador, probablemente los números no cambien mucho. No es bueno tener un promedio de 100 fallecidos por día", sentenció.