Según la observación de Hacienda, solamente en la Cámara de Diputados se crearon 150 cargos nuevos, que se suman a los más de 1.200 propuestos por la Comisión Bicameral, principalmente para Salud Pública, Ministerio de Urbanismo y universidades.

Además, se hicieron varias reasignaciones por unos 60.000 millones de guaraníes al Grupo 100, lo cual vuelve más rígido al plan de gastos.

También se realizaron ajustes por unos G. 60.000 millones para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 40.000 millones de guaraníes para el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

“Dentro de la estimación que hicimos no están esos recursos, en principio no está en nuestra proyección, nos preocupan esas señales de no respetar las proyecciones que hacemos”, aseguró el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche.

Otra preocupación es el incremento de 13.000 millones de guaraníes, en el monto global, que se destinarán a un programa del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) aprobado recientemente por el FEEI.