La plataforma Moderna se va quedando sin disponibilidad en nuestro país, ante la demora del arribo del lote de 150.000 dosis anunciado por el Gobierno de Qatar.

Si bien la segunda dosis de esta vacuna se viene aplicando regularmente cada jueves y viernes a quienes cumplen el intervalo de 28 días, el problema surgió la semana pasada, cuando acudieron los inmunizados hasta el 30 de junio y solo alcanzó para 11.800 personas..

En esas fechas muchos quedaron sin vacunas y para este jueves y viernes los convocados son los que recibieron la primera dosis entre el 1 y 5 de julio, mientras que el resto tendrá que aguardar la llegada de un nuevo lote.

“El intervalo es de 28 días, la situación es no postergar varias semanas, la vacunación no se reinicia ese tiempo, se completan las dosis, no pierden eficacia cuando pasan unos días”, explicó el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Héctor Castro, en comunicación con el canal Gen.

Por ahora no hay confirmación de fecha de arribo de las 150.000 dosis del Gobierno de Qatar. La continuidad de los pendientes está sujeta a la llegada de este envío.