El Ministerio de Salud rechazó dos de los insumos que habían sido adquiridos por compra directa en el marco de la emergencia por COVID-19. En este caso, se trata de mascarillas y trajes de protección que, según las propias autoridades, no cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.

El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, en entrevista con el programa “Cara o Cruz” fue consultado sobre el proceso de compra directa de insumos de emergencia por parte del Ministerio de Salud Pública que involucró a dos empresas (Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A.) salpicadas en un esquema de estafa y lesión de confianza.

Al respecto, explicó que en esta clase de procesos los cargamentos que llegan deben ser entregados en el parque sanitario y posteriormente un equipo de recepción (perteneciente a la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos) se encarga de evaluar varios aspectos de dicha carga, desde la parte documental hasta lo referente a las especificaciones.

En este caso en particular, cuando el equipo técnico fue a evaluar dos de los insumos que en primera instancia se entregaron (máscaras quirúrgicas y trajes de protección biológica) se pudo constatar que uno de ellos no reunía las especificaciones requeridas, mientras que el otro sí lo hizo pero, en contrapartida, tenía irregularidades en la parte del nombre y la marca que no eran los que figuraban en el contrato.

Rolón indicó que si esto ocurre, la propia ley les permite comunicar la situación a la empresa, a fin de que la misma pueda corregir esa la parte de los requisitos en un plazo determinado. Al mismo tiempo, la Dirección de Insumos Estratégicos toma la medida de comunicar a la empresa aseguradora que no se han cumplido en principio con las exigencias.

Tras darse esta comunicación a la empresa beneficiada en el proceso de compra, la misma debe cumplir con los procesos y entregar el producto adquirido por el Ministerio de Salud Pública, confirmó el viceministro de Salud.

En este sentido, el mismo aclaró que hasta tanto no se cumplan con los requisitos establecidos en la ley la institución no va a recibir los insumos adquiridos. “Esta semana va a ser clave para saber si vamos a recibir o no”.

Igualmente, aseguró que en caso de que la empresa no cumpla con las especificaciones previstas en el contrato suscrito con el MSPyBS, tendrán que rechazar nuevamente los insumos y, además, aplicarán la póliza de caución para recuperar lo que habían adelantado como parte de pago. Sobre este punto, Rolón mencionó que solo se hizo un desembolso de un adelanto del 20% y no la totalidad del monto previsto.

Destacó que son cinco instituciones o dependencias las que actualmente investigan este caso: la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud.

De acuerdo a la investigación realizada por el programa “La Caja Negra”, el Ministerio de Salud adjudicó, utilizando el mecanismo de contratación vía excepción, los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia en el marco de la pandemia de COVID-19 a dos empresas pertenecientes al mismo grupo de accionistas. En este caso, los contratos son por un valor total de G. 85.220.500.000 (equivalente a unos US$ 13.590.000).

Las empresas beneficiadas son Eurotec S.A., cuyo representante legal es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, e Insumos Médicos S.A., cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, hermana del citado anteriormente.