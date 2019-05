Durante la jornada del miércoles, el ciudadano brasileño de nombre Ugo Leonardo Da Costa Jardim (34), quien es estudiante de medicina, salió de la capilla San Blas de Ciudad del Este, se arrodilló y alzó las manos al cielo, posteriormente comenzó a arrancarse el ojo izquierdo, logrando extraer completamente el globo ocular con el nervio óptico. El médico Federico Schrodel refirió que esta extracción fue casi quirúrgica.

Luego el ciudadano extranjero se quitó el ojo derecho, sufriendo serios traumatismos. Tras quedar sin vista, empezó a desnudarse y quiso amputarse sus genitales, pero fue impedido por los transeúntes.

“Él llegó ya sin ambos globos oculares. Es la primera vez que vimos una automutilación por lo doloroso que será”, señaló a las radios 1000 AM y R800 AM. “Evidentemente hay una enfermedad de base psiquiátrica”, contó y añadió que no puede precisar cuál será porque no poseen el historial médico, aunque podría ser esquizofrenia o un trastorno límite de la personalidad. Tampoco se descarta el uso de alguna droga sintética, pero sus compañeros aseguran que ni siquiera consumía alcohol.

“Sus compañeros dicen que es una persona muy religiosa, es de Sâo Paulo, de donde hace cinco días regresó a CDE, donde cursa sus estudios. Él comentó a un compañero que terminó una relación y que estaba muy triste”, sostuvo el director del establecimiento.

Schrodel reveló que el brasileño dejó en los últimos meses un tratamiento que recibía desde pequeño, porque a los cinco años perdió a su padre y a los ocho años a la madre.

De momento el joven está recibiendo fuertes calmantes y mañana de tarde se tendría el resultado del estudio psicológico y además toxicológico. Luego será llevado al Brasil, donde antes vivía con sus tíos.